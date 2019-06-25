0
14:14
«Псковская Ганза»: Кто выступит на главной концертной площадке
13:43
Систему водоотведения модернизируют в Пскове
13:13
Псковский театр кукол в дни Ганзы даст представления в Кутузовском сквере
12:55
Комитет по здравоохранению Псковской области опроверг информацию о закрытии родильного отделения в Острове
12:35
Наталья Ильина: Для ПсковГУ любая новая образовательная программа - ответ на требования работодателя
11:07
В Псковской области объявят конкурс по организации информационно-ресурсного центра СО НКО
10:50
Уроженцу Псковской области принадлежит один из изъятых в Красноярске орденов «Отечественной войны»
Еще новости
Общество

Комитет по здравоохранению Псковской области опроверг информацию о закрытии родильного отделения в Острове

Фото:Дарья Хваткова

«Ни комитет по здравоохранению, ни администрация Псковской области не планируют закрывать какие-либо отделения в больницах региона. Тем более, акушерско-гинекологические и родильные», - заявила в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации председатель комитета Марина Гаращенко, комментируя сообщения в социальных сетях о возможном ликвидации родильного отделения в Острове.

Глава профильного ведомства подчеркнула, что познакомилась с информацией авторов в соцсетях, но ничего из написанного не входит в планы в отношении организации деятельности медучреждения.

«У нас сейчас работают шесть родильных отделений в шести районах и Псковский перинатальный центр в столице области. Как они работали, так и будут работать», - особо отметила Марина Гаращенко.

Она добавила, что власти прилагают максимум усилий для привлечения специалистов в регион, для модернизации оборудования самих учреждений. Такова позиция губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Ранее он подчеркивал, что ни одна больница не будет закрыта в регионе, ведется работа по созданию качественных условий для получения медпомощи населением Псковской области.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Систему водоотведения модернизируют в Пскове
25 июня 2019
Систему водоотведения модернизируют в Пскове
Псковский театр кукол в дни Ганзы даст представления в Кутузовском сквере
25 июня 2019
Псковский театр кукол в дни Ганзы даст представления в Кутузовском сквере
Комитет по здравоохранению Псковской области опроверг информацию о закрытии родильного отделения в Острове
25 июня 2019
Комитет по здравоохранению Псковской области опроверг информацию о закрытии родильного отделения в Острове
Наталья Ильина: Для ПсковГУ любая новая образовательная программа - ответ на требования работодателя
25 июня 2019
Наталья Ильина: Для ПсковГУ любая новая образовательная программа - ответ на требования работодателя
В Псковской области объявят конкурс по организации информационно-ресурсного центра СО НКО
25 июня 2019
В Псковской области объявят конкурс по организации информационно-ресурсного центра СО НКО
Уроженцу Псковской области принадлежит один из изъятых в Красноярске орденов «Отечественной войны»
25 июня 2019
Уроженцу Псковской области принадлежит один из изъятых в Красноярске орденов «Отечественной войны»
Синоптики дали прогноз на самые жаркие дни лета 2019 года
25 июня 2019
Синоптики дали прогноз на самые жаркие дни лета 2019 года
Жители Псковской области жалуются в инспекцию труда на отсутствие отпусков
25 июня 2019
Жители Псковской области жалуются в инспекцию труда на отсутствие отпусков

Идет загрузка...