Комитет по здравоохранению Псковской области опроверг информацию о закрытии родильного отделения в Острове

12:55, 25 июня 2019, ПАИ

«Ни комитет по здравоохранению, ни администрация Псковской области не планируют закрывать какие-либо отделения в больницах региона. Тем более, акушерско-гинекологические и родильные», - заявила в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации председатель комитета Марина Гаращенко, комментируя сообщения в социальных сетях о возможном ликвидации родильного отделения в Острове.

Глава профильного ведомства подчеркнула, что познакомилась с информацией авторов в соцсетях, но ничего из написанного не входит в планы в отношении организации деятельности медучреждения.

«У нас сейчас работают шесть родильных отделений в шести районах и Псковский перинатальный центр в столице области. Как они работали, так и будут работать», - особо отметила Марина Гаращенко.

Она добавила, что власти прилагают максимум усилий для привлечения специалистов в регион, для модернизации оборудования самих учреждений. Такова позиция губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Ранее он подчеркивал, что ни одна больница не будет закрыта в регионе, ведется работа по созданию качественных условий для получения медпомощи населением Псковской области.