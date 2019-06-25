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Общество

Руководство ПсковГУ: Все общежития ждёт хороший косметический ремонт

В общежитиях Псковского государственного университета планируют сделать хороший косметический ремонт. Об этом сообщил проректор ПсковГУ по воспитательной и социальной работе Александр Захаров на пресс-конференции 25 июня, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Он уточнил, что по всем существующим корпусам общежитий началась работа по глобальной инвентаризации. «Собираем информацию по состоянию общежитий, и кое-где уже начаты работы по закупке мебели, оборудования», - заявил Александр Захаров.

Проректор по учебной работе и международной деятельности ПсковГУ Ольга Серова добавила, что в корпусах вуза тоже будет произведен необходимый ремонт.

Александр Захаров рассказал, что в стоящемся кампусе наблюдаются колоссальные темпы работ. Однако о точных сроках говорить сложно. Он пообещал, что иностранным студентам не будет привилегий в ходе вселения в новый кампус, и добавил, что там будут жить те, кто что-то может предложить кампусу. Проектор уточнил, что кампус ПсковГУ - это тот самый пример, когда происходит заказ от университета. Уже ведется обсуждение, что должно быть внутри кампуса, какие модули, лаборатории и площадки.

Ольга Серова добавила, что летом 2020 года туда переедет приемная комиссия вуза.

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