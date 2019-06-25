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Общество

Псковские предприниматели смогут зарегистрировать онлайн-кассы в налоговой даже в выходные дни

В выходные дни 29 и 30 июня с 10:00 до 15:00 налоговики Псковской области организуют приём заявлений на регистрацию контрольно-кассовой техники (ККТ). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном управлении ФНС России по Псковской области.

Для получения налогового вычета на сумму расходов по приобретению контрольно-кассовой техники в размере не более 18 тысяч рублей на каждый экземпляр обязательным условием является регистрация касс до 1 июля, поэтому налоговые органы приняли решение организовать приём в выходные дни.

Российская кассовая реформа началась в 2017 году. Тогда кассовые аппараты с ЭКЛЗ были заменены на современные модели. В 2018 году в рамках второго этапа на онлайн-кассы перешли предприятия средней и малой торговли. «Новая система использования онлайн-касс выравнивает конкурентные условия, позволяет отказаться от проверок добросовестных пользователей ККТ, защищает права потребителя за счет перехода на электронные чеки, которые можно получать и хранить в электронном виде, а также дает возможность быстро и удобно проверять полученные чеки с помощью мобильного приложения», - пояснили в налоговой.

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