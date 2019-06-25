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Общество

Приёмные дни для мужчин в женских консультациях предложил ввести Минздрав

Приёмные дни для мужчин в женских консультациях предложил ввести Минздрав. Это поможет будущим папам лучше понять состояние женщины во время беременности, уверен главный внештатный специалист-психиатр Минздрава России, директор Центра психиатрии и наркологии имени Сербского Зураб Кекелидзе, сообщает ТАСС.

«Чтобы мужчины понимали, что такое беременность, чтобы помогали и не считали, что это женские капризы. Любая поддержка мужчины влияет очень сильно не только на женщину, но и на плод», - заявил врач.

Мужчина вместе с женщиной должен иметь представление, о чем рассказывают в консультации, знать как работает женский организм, что такое беременность.

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