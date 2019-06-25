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Общество

Псковские приставы отправили на родину англичанина

Фото УФССП России по Псковской области

Судебные приставы по ОУПДС (ГБР) специализированного отдела оперативного дежурства УФССП России по Псковской области выдворили за пределы России подданного Великобритании, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ведомства.

Себежский районный суд Псковской области привлек подданного Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии к административной ответственности за нарушение режима пребывания в России. У иностранца не было документов, подтверждающих право пребывания на территории России. Суд при этом оштрафовал его на 2000 рублей.

Приставы проводили нарушителя в аэропорт «Пулково». В ведомстве подчеркнули, что это первый случай выдворения за пределы России представителя стран Европы.

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