Псковские приставы отправили на родину англичанина

14:38, 25 июня 2019, ПАИ

Судебные приставы по ОУПДС (ГБР) специализированного отдела оперативного дежурства УФССП России по Псковской области выдворили за пределы России подданного Великобритании, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ведомства.

Себежский районный суд Псковской области привлек подданного Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии к административной ответственности за нарушение режима пребывания в России. У иностранца не было документов, подтверждающих право пребывания на территории России. Суд при этом оштрафовал его на 2000 рублей.

Приставы проводили нарушителя в аэропорт «Пулково». В ведомстве подчеркнули, что это первый случай выдворения за пределы России представителя стран Европы.