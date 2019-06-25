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В Пскове ищут свидителей столкновения «Газели» и «Лады»

В Пскове ищут свидителей столкновения автомашин «Лада-211540» и ГАЗ-3309, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Дорожно-транспортное происшествие зафиксировано 4 июня в 10:20, произошло оно у дома № 36 по улице Юбилейной. Авария оформлена как ДТП с техническими повреждениями.

Всех, кто стал очевидцем произошедшего или владеет какой-либо информацией о данном дорожно-транспортном происшествии, просят обратиться по телефонам: (8112) 29-25-83 или 02.

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