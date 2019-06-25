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Культура

Художественная выставка «Здравствуй, Ганза!» откроется в псковской галерее «Дом на набережной»

26 июня в 16:00 в галерее «Дом на набережной» (Советская набережная, 9) откроется выставка «Здравствуй, Ганза!», приуроченная к Международным Ганзейским дням в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-лужбе творческого объединения «ПсковАРТ».

Посетители смогут увидеть работы псковских художников Николая Москалева, Анатолия Жбанова, Эдуарда Шарипова, Юрия Жулина, Анатолия Портнягина, Дмитрия Яблочкина, Владимира Кузнецова, Сергея Каримова, Николая Самойленко, Ираиды Самойленко.

Выставка располагается на первом этаже дома Сафьянщикова, в залах, которые пострадали от пожара. Косметический ремонт к Ганзейским дням сделан силами самих художников.

«Ганзейский средневековый союз объединяла общность интересов в получении выгоды, поэтому участники Ганзы считались влиятельной торговой силой. Участников выставки «Здравствуй, Ганза!» объединила сила искусства, любовь к Пскову, стремление присоединится к этому красивому празднику. На выставке будет представлено свыше 60 работ, экспозиция будет работать в течение трех недель», - рассказали организаторы.

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