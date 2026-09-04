Игравший на Параде Победы оркестр выступит в Пскове

11:47, 04 сентября 2026, ПАИ

12 и 13 сентября в Пскове выступит 21-й военный оркестр Московского военного округа. Концерты пройдут на стадионе «Машиностроитель» в рамках V Военно-музыкального фестиваля духовых оркестров «Михайловский бастион», сообщили ПАИ в Театрально-концертной дирекции.

Коллектив, история которого началась в 1940 году, принимал участие в одних из самых знаковых музыкальных событий страны. Среди них – парад 7 ноября 1941 года и Парад Победы 1945 года. Музыканты также участвовали в записи гимна Москвы, выступали на Олимпиаде и международных фестивалях, представляли Россию на крупных площадках Европы и мира.

Сегодня 21-й военный оркестр является постоянным участником международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня».

В Пскове коллектив выступит под руководством военного дирижера, старшего лейтенанта Алексея Суслова. Художественный руководитель оркестра – подполковник Олег Тышук.

Концерты состоятся 12 и 13 сентября на стадионе «Машиностроитель». Начало в 20:00. Билеты можно приобрести в кассе Псковской филармонии и онлайн.

Помимо шоу на стадионе «Машиностроитель», 11 сентября праздничные выступления военных оркестров состоятся в семи муниципалитетах региона, где каждый желающий сможет стать частью этого масштабного события.

Фестиваль духовых оркестров «Михайловский бастион» стал ежегодным событием. «Станьте частью этого масштабного праздника! Ощутите по-настоящему особенную атмосферу – чувство единства, гордости и красоты военного искусства», – призвали в ТКД.

Отметим, что в прошлом году гала-концерт IV Военно-музыкального фестиваля духовых оркестров «Михайловский бастион» собрал аншлаг на стадионе «Машиностроитель» в Пскове. Посмотреть фоторепортаж можно по ссылке.