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Общество

Делегация Псковской области приняла участие в Дне регионов форума «Ладога»

День регионов состоялся в рамках Молодёжного образовательного форума Северо-Западного федерального округа «Ладога». Псковскую область на этом масштабном событии представила делегация во главе с первым заместителем губернатора Псковской области Верой Емельяновой и министром молодёжной политики Псковской области Дмитрием Яковлевым, сообщили ПАИ в министерстве.

  • День регионов стал праздником культурного многообразия Северо-Запада
    Фото: предоставили ПАИ в министерстве молодёжной политики Псковской области
  • День регионов стал праздником культурного многообразия Северо-Запада
    Фото: предоставили ПАИ в министерстве молодёжной политики Псковской области
  • День регионов стал праздником культурного многообразия Северо-Запада
    Фото: предоставили ПАИ в министерстве молодёжной политики Псковской области
  • День регионов стал праздником культурного многообразия Северо-Запада
    Фото: предоставили ПАИ в министерстве молодёжной политики Псковской области
  • День регионов стал праздником культурного многообразия Северо-Запада
    Фото: предоставили ПАИ в министерстве молодёжной политики Псковской области
  • День регионов стал праздником культурного многообразия Северо-Запада
    Фото: предоставили ПАИ в министерстве молодёжной политики Псковской области
  • День регионов стал праздником культурного многообразия Северо-Запада
    Фото: предоставили ПАИ в министерстве молодёжной политики Псковской области
  • День регионов стал праздником культурного многообразия Северо-Запада
    Фото: предоставили ПАИ в министерстве молодёжной политики Псковской области

День регионов стал праздником культурного многообразия Северо-Запада. Гости знакомились с традициями и достижениями каждого субъекта округа. Псковская область подготовила для участников форума насыщенную программу, объединившую историю, культуру и современные молодёжные инициативы.

Руководитель сообщества «Росмолодёжь. Предпринимай» в Псковской области Анастасия Чугунова, ремесленники из Центра народного творчества и представители малочисленного народа сето продемонстрировали уникальные традиции Псковщины. Они угостили участников форума местными блюдами, представили одежду с региональной символикой и провели мастер-класс по изготовлению подковы.

Особый акцент был сделан на культуре народа сето – уникальной этнической группы, которая веками живёт на территории Печорского района и бережно хранит свои традиции, язык и ремёсла.

Также в рамках Дня регионов состоялась встреча в формате «ГосСтарт. Диалог», где участники пообщались с первым заместителем губернатора Верой Емельяновой. В формате живого, открытого диалога молодые люди задали вопросы о государственной службе, необходимых навыках для построения карьеры, выборе профессии и личном карьерном треке. Вера Емельянова поделилась своим опытом, ответила на все волнующие ребят темы и дала практические советы тем, кто задумывается о работе в органах власти.

Отметим, что проект «ГосСтарт. Диалог» реализуется Росмолодёжью и направлен на профориентацию молодёжи через неформальное общение с руководителями регионов.

Добавим, что 5 февраля состоялось официальное открытие Года единства народов России. Церемония прошла в национальном центре «Россия» в рамках масштабного марафона «Россия – семья семей». Она собрала представителей всех регионов страны, около тысячи участников молодёжных проектов и иностранных гостей. В торжественном открытии участвовал президент России Владимир Путин, который и дал старт Году единства народов России.

Псковская область также приняла участие в масштабном открытии Года единства народов России как в очном, так и в дистанционном формате. Регион представил на всероссийском марафоне самобытную культуру малочисленного народа сето. Трансляция мастер-классов по изготовлению традиционных оберегов и поясов, а также музыкальных выступлений велась в прямом эфире из медиацентра Псковского агентства информации и регионального Дома молодёжи. Как это было – в нашем фоторепортаже.

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Делегация Псковской области приняла участие в Дне регионов форума «Ладога»

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