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Культура

Псковский театр драмы завершает сезон комедией «Очень громкая премьера»

26 июня Псковский академический театр драмы им. А. С. Пушкина закроет 113-й театральный сезон комедией от режиссера Талгата Баталова «Очень громкая премьера». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе театрально-концертной дирекции.

Это «обрусевшая» версия французской комедии жанра «театр в театре» Даниэля Наварро и Патрика Одекера «Чай с мятой или с лимоном». В двухактной комедии, написанной в начале 1990-х во Франции, труппа репетирует, а затем халтурно играет премьеру спектакля по бульварной пьесе столетней давности.

Среди действующих лиц  — персонажи разных театральных профессий, в частности, «вечный статист, неопытный энтузиаст», «костюмерша-гримёрша, сварлива» и «завпост, слегка нелюдим, но всегда готов помочь».

В ролях заняты: Александр Овчаренко, Ксения Тишкова, Евгений Терских, Максим Плеханов, Ирина Смирнова, Екатерина Миронова, заслуженный артист России Виктор Яковлев, Денис Кугай.

Начало спектакля – в 19:00. Для зрителей старше 16 лет.

Забронировать и купить билет можно на сайте театра

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