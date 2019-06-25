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Общество

Умерла актриса Алла Покровская, мама Михаила Ефремова

На фото: Алла Покровская

Скончалась народная артистка РСФСР, профессор и театральный режиссёр Алла Покровская. Женщины не стало на 82-ом году жизни, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МХТ имени Чехова.

Причина смерти пока не сообщается. Время и место прощания и похорон станет известно позже.

Алла Покровская родилась в Москве в творческой семье. В 1959 году окончила школу-студию МХАТ, после чего ее приняли в труппу «Современника». Там она проработала 45 лет. В 2004 году она перешла в МХТ имени Чехова. На счету актрисы десятки работ в театре и кино. В числе них, «Строится мост», «Выбор цели», «Однофамилец», «Охота на лис» и «Высоцкий. Спасибо, что живой». Алла Покровская была супругой актера и режиссера Олега Ефремова. Их сын Михаил, а также внуки Николай и Никита тоже выбрали актерскую профессию.

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