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Более 90 тысяч рублей украли мошенники у пенсионера в Великих Луках

В Великих Луках 82-летний местный житель лишился более 90 тысяч рублей из-за доверчивости, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Пенсионеру позвонила неизвестная женщина и представилась работницей одной из организаций. Она заявила мужчине, что ему, якобы, полагается материальная помощь в крупном размере. А для того, чтобы её получить, она попросила назвать номер его банковской карты.

Пенсионер выполнил все условия, после чего ему позвонил другой незнакомец, который представился сотрудником банка. Лжебанкир сообщил великолучанину, что для получения материальной помощи ему необходимо сначала оплатить некую страховку. Пожилой человек выполнил и это условие, и в итоге перевёл на указанный счёт более 90 тысяч рублей.

Когда пенсионер осознал, что его обманули, он обратился за помощью в полицию. В настоящие время по данному факту возбуждено уголовное дело.

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