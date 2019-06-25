Руководитель Псковстата поздравила коллег с профессиональным праздником

15:59, 25 июня 2019, ПАИ

Руководитель Псковстата Валентина Валиуллина поздравила коллег с профессиональным праздником. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковстата, День работника статистики отмечается 25 июня, он был учрежден в 2015 году.

«Наш коллектив насчитывает порядка 170 человек. Все они высокопрофессиональные специалисты, преданные своему делу, уверенно решающие поставленные перед нами задачи», - заявила Валентина Валиуллина.

Она адресовала поздравления всему коллективу, а также ветеранам статистики, поблагодарила за труд и пожелала доброго здоровья и благополучия им и их семьям.

Руководитель Псковстата также рассказала, что дата праздника выбрана не случайно: именно в этот день в 1811 году Александр I своим императорским манифестом учредил Министерство полиции, в состав которого вошло и статистическое отделение.

Российская статистика прошла большой путь, в 2021 году ей исполнится уже 210 лет. «В следующем году мы будем отмечать еще одну дату - 185-летие образования Псковского губернского статистического комитета, который был создан 14 мая (27 мая по новому стилю) 1835 года», - отметила Валентина Валиуллина.