0
18:04
Какие улицы Пскова будут перекрыты в дни Ганзы
17:34
«Точки роста» появятся в 8 сельских школах Псковской области
16:55
Фонтан в Ботаническом саду Пскова открыли в преддверии Ганзейских дней
16:47
Крестьянское хозяйство «Прометей» посетила Нинель Салагаева в Гдовском районе
16:22
Малый форум АСМИ пройдет в Пскове в рамках Ганзейских дней
15:59
Руководитель Псковстата поздравила коллег с профессиональным праздником
15:47
Опубликована программа средневекового фестиваля в рамках Ганзейских дней в Пскове
Еще новости
Общество

Руководитель Псковстата поздравила коллег с профессиональным праздником

Руководитель Псковстата Валентина Валиуллина поздравила коллег с профессиональным праздником. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковстата, День работника статистики отмечается 25 июня, он был учрежден в 2015 году.

«Наш коллектив насчитывает порядка 170 человек. Все они высокопрофессиональные специалисты, преданные своему делу, уверенно решающие поставленные перед нами задачи», - заявила Валентина Валиуллина.

Она адресовала поздравления всему коллективу, а также ветеранам статистики, поблагодарила за труд и пожелала доброго здоровья и благополучия им и их семьям.

Руководитель Псковстата также рассказала, что дата праздника выбрана не случайно: именно в этот день в 1811 году Александр I своим императорским манифестом учредил Министерство полиции, в состав которого вошло и статистическое отделение.

Российская статистика прошла большой путь, в 2021 году ей исполнится уже 210 лет. «В следующем году мы будем отмечать еще одну дату - 185-летие образования Псковского губернского статистического комитета, который был создан 14 мая (27 мая по новому стилю) 1835 года», - отметила Валентина Валиуллина.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Какие улицы Пскова будут перекрыты в дни Ганзы
25 июня 2019
Какие улицы Пскова будут перекрыты в дни Ганзы
«Точки роста» появятся в 8 сельских школах Псковской области
25 июня 2019
«Точки роста» появятся в 8 сельских школах Псковской области
Фонтан в Ботаническом саду Пскова открыли в преддверии Ганзейских дней
25 июня 2019
Фонтан в Ботаническом саду Пскова открыли в преддверии Ганзейских дней
Крестьянское хозяйство «Прометей» посетила Нинель Салагаева в Гдовском районе
25 июня 2019
Крестьянское хозяйство «Прометей» посетила Нинель Салагаева в Гдовском районе
Малый форум АСМИ пройдет в Пскове в рамках Ганзейских дней
25 июня 2019
Малый форум АСМИ пройдет в Пскове в рамках Ганзейских дней
Руководитель Псковстата поздравила коллег с профессиональным праздником
25 июня 2019
Руководитель Псковстата поздравила коллег с профессиональным праздником
Опубликована программа средневекового фестиваля в рамках Ганзейских дней в Пскове
25 июня 2019
Опубликована программа средневекового фестиваля в рамках Ганзейских дней в Пскове
Флешмоб #неберипропуск во время Ганзейских дней предложили провести организаторы
25 июня 2019
Флешмоб #неберипропуск во время Ганзейских дней предложили провести организаторы

Идет загрузка...