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В Плюсском районе вора обнаружили с помощью мобильного телефона

49-летний житель Плюсского района получил 2 года и 5 месяцев колонии строгого режима за кражу имущества из помещения управляющей организации. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре муниципалитета.

16 апреля этого года в посёлке Плюсса неоднократно судимый мужчина через разбитое окно забрался в помещение управляющей организации ООО «Наш дом». Его добычей стало имщество на общую сумму свыше 35 тысяч рублей. Между тем в феврале он условно-досрочно освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за аналогичное преступление. 

В ведомстве уточнили, что установить преступника помог мобильный телефон, который мужчин обронил на месте преступления. Теперь ближайшие пару лет он проведет в колонии.

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