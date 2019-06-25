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Штраф заплатит житель Псковской области за покупку гашиша

За незаконную покупку и хранение гашиша 29-летний житель Плюсского района заплатит штраф в размере 25 тысяч рублей, сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре муниципалитета. 

В конце марта в городе Луга Ленинградской области осуждённый купил у неизвестного гашиш, который собирался употребить. Гашиш житель Плюсского района спрятал в своём автомобиле. Но в посёлке Заплюсье по пути следования к месту проживания молодого человека остановили сотрудники полиции, которые и обнаружили наркотическое вещество.

 

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