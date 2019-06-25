Штраф заплатит житель Псковской области за покупку гашиша
За незаконную покупку и хранение гашиша 29-летний житель Плюсского района заплатит штраф в размере 25 тысяч рублей, сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре муниципалитета.
В конце марта в городе Луга Ленинградской области осуждённый купил у неизвестного гашиш, который собирался употребить. Гашиш житель Плюсского района спрятал в своём автомобиле. Но в посёлке Заплюсье по пути следования к месту проживания молодого человека остановили сотрудники полиции, которые и обнаружили наркотическое вещество.