Велосипедистка пострадала в ДТП в Новоржевском районе

16:25, 25 июня 2019, ПАИ

В Новоржевском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадала 44-летняя велосипедистка. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области.

Авария зафиксирована 24 июня в 17:54 в деревне Орша у дома №16 на улице Новоржевской. Велосипедистка, выезжая на проезжую часть, не убедилась в безопасности маневра и столкнулась с автомобилем Daewoo Matiz, которым управляла 36-летняя женщина. В результате аварии велосипедистку с полученными травмами госпитализировали.

Ещё одно ДТП произошло в Пскове у дома №57 на улице Народной. 65-летний водитель автомобиля ВАЗ-21061 врезался в стоящий Nissan Qashqai, за рулём которого сидела 43-летняя женщина. Оба водителя пострадали.

Всего за 24 июня в Псковской области произошло два дорожно-транспортных происшествия. В них пострадали три человека.