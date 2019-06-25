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Общество

Крестьянское хозяйство «Прометей» посетила Нинель Салагаева в Гдовском районе

Фото Николая Романова из группы "Граждане Гдовского края" в социальной сети "ВКонтакте"

Крестьянское фермерское хозяйство «Прометей» в Гдовском районе посетила заместитель губернатора Псковской области Нинель Салагаева, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Александр Конашенков выступил с инициативой субсидировать малым сельским хозяйствам постройку строительства овощных складов объемом менее тысячи тонн, поскольку сейчас государственная поддержка направлена на финансирование только тех складов, объем которых превышает три тысяч тонн.

Вместе с Александром Конашенковым, председателем регионального комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Николаем Романовым и заместителем главы Гдовского района Инной Скерт, Нинель Салагаева осмотрела фермерское хозяйство, а также обсудила вопросы развития сельских территорий, фермерской отрасли и сохранения урожая.

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