Фонтан в Ботаническом саду Пскова открыли в преддверии Ганзейских дней

16:55, 25 июня 2019, ПАИ

После ремонта в Ботаническом саду Пскова в преддверии 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени открыли фонтан, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Депутат Псковской городской Думы, директор муниципальной «Специализированной службы» Сергей Фёдоров рассказал, что цветовая гамма фонтана создана на основе фотографии 1972 года, а затем, когда будет финансирование, восстановят и подсветку объекта. Парламентарий уточнил, что срочный ремонт требовался фонтану последние 5 лет, но лишь в 2019 году удалось изыскать в бюджете средства, когда соответствующий вопрос подняли в гордуме.

Сергей Фёдоров призвал жителей и гостей Пскова бережно относиться к восстановленному фонтану, не захламлять территорию различным мусором.