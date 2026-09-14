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Общество

Делегация Псковской области участвует в Международном фестивале молодёжи в Екатеринбурге

Делегация Псковской области во главе с министром молодежной политики региона Дмитрием Яковлевым принимает участие в Международном фестивале молодежи - 2026 в Екатеринбурге, сообщили ПАИ в пресс-службе министерства.

В мероприятии участвуют представители 191 страны мира.

Церемония открытия фестиваля собрала 11 тысяч зрителей и стала масштабным праздником, объединившим культуры и ценности разных народов.

Фото: министерство молодёжной политики Псковской области

По видеосвязи к участникам мероприятия обратился президент России Владимир Путин: «Будем рады тем, кто решит присоединиться к нашим проектам в России. Но не менее рады, если и в своих странах, на своей любимой родине вы будете строить наш общий новый, открытый и, надеюсь, справедливый мир. В том, что у вас, у молодого поколения, всё получится, - не сомневаюсь. Это ваше время. Следуйте за мечтой вместе с Россией!»

Дмитрий Яковлев отметил, что Екатеринбург гостеприимно встретил участников фестиваля. «Екатеринбург гостеприимно распахнул свои двери в рамках Международного фестиваля молодёжи. Здесь собрались представители 191 страны мира, в том числе и делегация Псковской области. Отрадно видеть ребят здесь, на фестивале. Здесь потрясающая атмосфера, обстановка просто запредельная. Уверен, что это будет незабываемое событие для нашей страны», - поделился Дмитрий Яковлев.

Участники псковской делегации уже приступили к фестивальной программе. Лидер Международного клуба дружбы Псковской области Вероника Павлова рассказала, что в первый день успела познакомиться с участниками из разных стран и договориться о совместных проектах в будущем.

Программа фестиваля включает множество активностей. Участник делегации Павел Лукин рассказал, что за один день ему удалось поучаствовать в хороводе вместе с ребятами в русских народных костюмах, раскрасить одну из картинок для будущего мультфильма, который будет состоять из 5 тысяч изображений, а также принять участие в корейском караоке-батле.

Помимо участия в основной программе, делегация Псковской области проводит встречи с представителями Республики Беларусь, Габона и других стран.

Международный фестиваль молодежи - 2026 проходит в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

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