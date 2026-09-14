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Общество

В центре Великих Лук ограничат движение из-за ярмарки

26 сентября на площади Ленина и прилегающих к ней территориях в Великих Луках пройдет универсальная ярмарка «Осень – 2026». Ярмарка будет работать с 8:00 до 15:00. В связи с ее проведением 25 и 26 сентября в городе введут ограничения на движение и парковку транспорта, сообщили ПАИ в администрации города.

Фото: газета «Красный маяк»

С 7:00 25 сентября до 16:00 26 сентября движение и стоянка транспорта, за исключением автомобилей со специальными пропусками, будут запрещены: на площади Ленина; на проезде возле сквера М. Мусоргского — от улицы Некрасова до площади Ленина; на набережной лейтенанта Шмидта — на участке, ограниченном проспектом Ленина и площадью Ленина, северо-западнее дома № 22 по проспекту Ленина.

С 6:00 до 16:00 26 сентября ограничения на движение и стоянку также будут действовать: на улице Некрасова — от дома № 1 до улицы К. Либкнехта; на улице К. Либкнехта — от улицы Некрасова до улицы Пионерской.

Для объезда определены проспект Ленина, проспект Октябрьский, улицы Пионерская, Пушкина и Комсомольская.

Кроме того, стоянка транспорта будет запрещена с 18:00 25 сентября до 16:00 26 сентября на улице Некрасова от дома № 1 до улицы К. Либкнехта и на улице К. Либкнехта от улицы Некрасова до улицы Пионерской. Ограничения не распространяются на автомобили со специальными пропусками.

На период проведения ярмарки также будет запрещена розничная продажа алкогольной продукции на площади Ленина, проезде возле сквера М. Мусоргского от улицы Некрасова до площади Ленина, участке улицы Некрасова от дома № 1 до улицы К. Либкнехта, участке улицы К. Либкнехта от улицы Некрасова до улицы Пионерской, а также на набережной лейтенанта Шмидта — на участке, ограниченном проспектом Ленина и площадью Ленина, северо-западнее дома № 22 по проспекту Ленина. Запрет будет действовать и на прилегающих к перечисленным улицам территориях в радиусе 50 метров.

Для прохода на территорию ярмарки посетителям необходимо будет пройти через специальные пункты пропуска, оснащенные стационарными и переносными металлоискателями. Входы организуют: на улице Некрасова у дома № 10; на проспекте Ленина у дома № 22; на улице Пионерской у дома № 7/1; на улице Пушкина у дома № 4/2; на площади Ленина у дома № 3.

К проносу на территорию ярмарки запрещены предметы и вещества, свободный оборот которых запрещен, в том числе оружие, колющие и режущие предметы, газовые баллончики.

Организаторы также напоминают, что распитие алкоголя в общественных местах, как и появление в общественных местах в состоянии опьянения, является правонарушением и преследуется по закону.

Водителей просят учитывать ограничения при планировании маршрутов движения.

Ранее сообщалось, что областная сельскохозяйственная ярмарка «Осень-2026» пройдёт в Пскове 3 октября и 26 сентября – в Гдовском районе.

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