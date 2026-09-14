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Общество

Центр «Воин» познакомит псковичей с военными навыками и беспилотными технологиями

19 сентября филиал центра «Воин» в Псковской области проведет открытый мастер-класс, приуроченный ко Дню оружейника. Участникам покажут военно-прикладные навыки, современные робототехнические и беспилотные технологии, а также направления подготовки, которые входят в образовательные программы центра. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе центра.

Фото: центр «Воин»

Мероприятие пройдет с 11:00 до 14:00 на площадке социально-экономического лицея №21 имени Героя России С. В. Самойлова по адресу: Псков, Сиреневый бульвар, д. 15.

В программе — практические занятия и интерактивы. Гости смогут познакомиться с основами тактической медицины и первой помощи, принять участие в открытом соревновании по разборке и сборке автомата Калашникова АК-74М, попробовать управлять наземным робототехническим комплексом, а также посетить мастер-класс «Охотник на дроны». Кроме того, участники смогут выполнить упражнения по стрельбе из страйкбольной версии автомата Калашникова.

«День оружейника — это не только профессиональный праздник специалистов, которые создают и развивают отечественные технологии. Это ещё и возможность показать молодёжи, насколько важны знания, ответственность, техническая грамотность и практические навыки. На мастер-классе мы хотим дать участникам возможность не просто посмотреть на современные технологии со стороны, а попробовать свои силы и узнать больше о направлениях подготовки центра «Воин», — отметил директор филиала Центра «Воин» в Псковской области Владислав Бобылев.

Отдельное внимание организаторы уделят современным технологиям. Участники смогут узнать о возможностях наземных робототехнических комплексов и принципах противодействия беспилотным системам в рамках мастер-класса «Охотник на дроны».

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