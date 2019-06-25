0
18:04
Какие улицы Пскова будут перекрыты в дни Ганзы
17:34
«Точки роста» появятся в 8 сельских школах Псковской области
16:55
Фонтан в Ботаническом саду Пскова открыли в преддверии Ганзейских дней
16:47
Крестьянское хозяйство «Прометей» посетила Нинель Салагаева в Гдовском районе
16:22
Малый форум АСМИ пройдет в Пскове в рамках Ганзейских дней
15:59
Руководитель Псковстата поздравила коллег с профессиональным праздником
15:47
Опубликована программа средневекового фестиваля в рамках Ганзейских дней в Пскове
Еще новости
Общество

Детские пособия в России повысят с 50 рублей до 10 тысяч

Пособие на детей с полутора до трех лет повысится с 50 рублей до 10 тысяч рублей, сообщил премьер-министр России Дмитрий Медведев. Как пишет «Интерфакс», пособие будут получать малообеспеченные семьи.

Медведев напомнил, что этот вопрос затрагивался во время «прямой линии» с президентом Владимиром Путиным 20 июня.

«Сейчас подготовлен законопроект о повышении критериев нуждаемости семей с полутора до двух минимальных прожиточных минимумов на человека, чтобы увеличить число тех, кто сможет получать от государства ежемесячную поддержку на первого и второго ребенка», - добавил премьер-министр.

С 1 июля почти в два раза увеличится размер компенсационных выплат трудоспособным неработающим родителям, которые ухаживают за детьми-инвалидами.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Какие улицы Пскова будут перекрыты в дни Ганзы
25 июня 2019
Какие улицы Пскова будут перекрыты в дни Ганзы
«Точки роста» появятся в 8 сельских школах Псковской области
25 июня 2019
«Точки роста» появятся в 8 сельских школах Псковской области
Фонтан в Ботаническом саду Пскова открыли в преддверии Ганзейских дней
25 июня 2019
Фонтан в Ботаническом саду Пскова открыли в преддверии Ганзейских дней
Крестьянское хозяйство «Прометей» посетила Нинель Салагаева в Гдовском районе
25 июня 2019
Крестьянское хозяйство «Прометей» посетила Нинель Салагаева в Гдовском районе
Малый форум АСМИ пройдет в Пскове в рамках Ганзейских дней
25 июня 2019
Малый форум АСМИ пройдет в Пскове в рамках Ганзейских дней
Руководитель Псковстата поздравила коллег с профессиональным праздником
25 июня 2019
Руководитель Псковстата поздравила коллег с профессиональным праздником
Опубликована программа средневекового фестиваля в рамках Ганзейских дней в Пскове
25 июня 2019
Опубликована программа средневекового фестиваля в рамках Ганзейских дней в Пскове
Флешмоб #неберипропуск во время Ганзейских дней предложили провести организаторы
25 июня 2019
Флешмоб #неберипропуск во время Ганзейских дней предложили провести организаторы

Идет загрузка...