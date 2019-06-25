Детские пособия в России повысят с 50 рублей до 10 тысяч

17:24, 25 июня 2019, ПАИ

Пособие на детей с полутора до трех лет повысится с 50 рублей до 10 тысяч рублей, сообщил премьер-министр России Дмитрий Медведев. Как пишет «Интерфакс», пособие будут получать малообеспеченные семьи.

Медведев напомнил, что этот вопрос затрагивался во время «прямой линии» с президентом Владимиром Путиным 20 июня.

«Сейчас подготовлен законопроект о повышении критериев нуждаемости семей с полутора до двух минимальных прожиточных минимумов на человека, чтобы увеличить число тех, кто сможет получать от государства ежемесячную поддержку на первого и второго ребенка», - добавил премьер-министр.

С 1 июля почти в два раза увеличится размер компенсационных выплат трудоспособным неработающим родителям, которые ухаживают за детьми-инвалидами.