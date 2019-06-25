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Общество

«Точки роста» появятся в 8 сельских школах Псковской области

Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» появятся в 8 сельских школах Псковской области в 2019 году, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона со ссылкой на комитет по образованию.

В рамках федерального проекта «Современная школа», который входит в национальный проект «Образование», новые интерактивные классы откроются в Яммской (Гдовский район), Чихачевской (Бежаницкий район), Писковской (Псковский район), Пустошкинской (Пустошкинский район), Кузнецовской (Себежский район), Славковской (Порховский район) школах, а также в Переслегинской гимназии (Великолукский район) и Изборском лицее (Печорский район).

Предполагается, что появление современных образовательных центров на базе учебных учреждений сельской местности и малых городов поспособствует формированию современных компетенций и навыков у школьников.

 «Точки роста» предусматривают единый подход к общеообразовательным программам по технологии, информатике и ОБЖ. Школьникам предстоит освоить 3D-моделирование, прототипирование, компьютерное черчение, технологии цифрового пространства. Программы внедрят на уровне начального, среднего и общего образования, запланированы урочные, внеурочные занятия, дополнительное образование.

Муниципалитеты самостоятельно подготовят помещения для центров с учетом разработанного в рамках программы бренд-бука. Оборудование будет закуплено за счет федерального бюджета, на 8 центров в Псковской области предусмотрено более 12 млн рублей. В сельских школах установят 3D-принтеры, комплексы для программирования, моделирования, симуляторы оказания первой медицинской помощи, передадут и квадрокоптеры.

Помещения будут отремонтированы к сентябрю, до нового учебного года в школы привезут новую технику и мебель. Единый день торжественного открытия центров определят кураторы проекта.

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