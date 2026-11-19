Эксперт: Псковская область обладает значительным потенциалом для создания креативных продуктов

18:15, 19 ноября 2026, ПАИ

Псковская область обладает значительным потенциалом для создания креативных продуктов, заявил генеральный директор Федерации креативных индустрий Игорь М. Намаконов в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 19 ноября.

«Псковская область имеет комплексный образ, в котором скрыто очень много креативных продуктов. И что бы вы ни сделали, вы можете сразу представлять целый регион», – подчеркнул гость программы.

Такой подход формирует туристический маркер и позиционирует регион как самостоятельный культурный продукт.

«Сегодня здесь потенциал создания таких продуктов огромен», – отметил Игорь М. Намаконов.

Для раскрытия потенциала необходимы исследования, которые помогут выявить скрытые креативные ресурсы и превратить их в точки притяжения туристов, отметил эксперт. В качестве примера он привёл уникальных локальных мастеров – уникального лодочника и лесного музейного архитектора, которых специалисты обнаружили в регионе четыре года назад. По итогам этой работы был снят документальный фильм «Псковский креативный путь».

Напомним, Неделя креативной экономики проходит в Пскове с 16 по 19 ноября. Это далеко не первое мероприятие подобного формата, организованное при поддержке центра «Мой бизнес» и в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Программа недели построена как последовательность образовательных и практических форматов: от фестиваля для начинающих предпринимателей до шоу-кейсов для творческих специалистов и музыкантов. Сегодня, 19 ноября, состоялось ключевое событие недели креативной экономики форум «Наследие и инновации: формула роста в эпоху ИИ и новых коллабораций».