Министр обороны Республики Сербия наблюдал за учениями «Славянское братство-2019»

18:01, 25 июня 2019, ПАИ

В Сербии на аэродроме «Ковин» стартовала активная фаза совместного международного учения «Славянское братство-2019», в котором принимают участие псковские десантники. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

На площадку учений прибыл министр обороны Республики Сербия Александр Вулин. Он высоко оценил подготовку российских, сербских и белорусских десантников. Глава ведомства особо отметил, что на традиционных учениях «Славянское братство» служащие специальной бригады показывают, что способны тренироваться наравне с лучшими в мире войсками, а армия Сербии находится на уровне с самыми обученными войсками мира. «Для нас важно тренироваться с армиями, у которых можем учиться и перенимать лучшее, совершенствуя свою тактику, оборудование, и, конечно, собственные навыки», - заявил министр.

Он отметил, что «Славянское братство» - это не просто военные учения, но и встреча братских народов, «которые друг друга понимают, уважают и любят». Александр Вулин заверил, что армия Сербии и государственные власти страны занимают позицию военного нейтралитета, а также готовы строить и беречь теплые дружеские отношения с Армией России и Белоруссии. «Учения показали, что Армия Сербии и вся страна не одиноки в этом мире, у нас есть надежные друзья, которые не позволят повториться событиям двадцатилетней давности. Мы можем учиться от наших друзей, и люди, которые за этим стоят, достойны самого высокого уважения», - подчеркнул министр обороны.

Плановое совместное российско-сербско-белорусское тактическое учение проходит с 14 по 27 июня. В нем задействованы более 600 военнослужащих трех стран.