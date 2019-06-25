Госдума приняла в первом чтении законопроект, который позволит демонстрировать нацистскую символику в СМИ

17:55, 25 июня 2019, ПАИ

Государственная дума России приняла в первом чтении законопроект, который допускает демонстрацию нацистской символики при соблюдении ряда строгих условий, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Общероссийского народного фронта.

ОНФ не раз публично заявлял, что нужно предусмотреть исключения из общего запрета на демонстрацию такой символики, а также направил в Госдуму свои законодательные предложения, часть из которых депутаты учли.

Согласно тексту законопроекта, демонстрация нацистской символики будет разрешена только в произведениях науки, литературы, искусства, а также в СМИ и в процессе деятельности образовательных организаций при обязательном осуждении нацизма, формировании негативного к нему отношения и отсутствии признаков пропаганды.

Отмечается, что такие законодательные изменения позволят вывести из-под запрета документальные и художественные фильмы, книги, картины, учебные пособия и другие материалы, содержащие свастику в общем контексте описания событий военных лет. Сейчас их публичная демонстрация формально нарушает закон и может повлечь административную ответственность.