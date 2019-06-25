0
18:04
Какие улицы Пскова будут перекрыты в дни Ганзы
17:34
«Точки роста» появятся в 8 сельских школах Псковской области
16:55
Фонтан в Ботаническом саду Пскова открыли в преддверии Ганзейских дней
16:47
Крестьянское хозяйство «Прометей» посетила Нинель Салагаева в Гдовском районе
16:22
Малый форум АСМИ пройдет в Пскове в рамках Ганзейских дней
15:59
Руководитель Псковстата поздравила коллег с профессиональным праздником
15:47
Опубликована программа средневекового фестиваля в рамках Ганзейских дней в Пскове
Еще новости
Общество

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который позволит демонстрировать нацистскую символику в СМИ

Государственная дума России приняла в первом чтении законопроект, который допускает демонстрацию нацистской символики при соблюдении ряда строгих условий, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Общероссийского народного фронта.

ОНФ не раз публично заявлял, что нужно предусмотреть исключения из общего запрета на демонстрацию такой символики, а также направил в Госдуму свои законодательные предложения, часть из которых депутаты учли.

Согласно тексту законопроекта, демонстрация нацистской символики будет разрешена только в произведениях науки, литературы, искусства, а также в СМИ и в процессе деятельности образовательных организаций при обязательном осуждении нацизма, формировании негативного к нему отношения и отсутствии признаков пропаганды.

Отмечается, что такие законодательные изменения позволят вывести из-под запрета документальные и художественные фильмы, книги, картины, учебные пособия и другие материалы, содержащие свастику в общем контексте описания событий военных лет. Сейчас их публичная демонстрация формально нарушает закон и может повлечь административную ответственность.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Какие улицы Пскова будут перекрыты в дни Ганзы
25 июня 2019
Какие улицы Пскова будут перекрыты в дни Ганзы
«Точки роста» появятся в 8 сельских школах Псковской области
25 июня 2019
«Точки роста» появятся в 8 сельских школах Псковской области
Фонтан в Ботаническом саду Пскова открыли в преддверии Ганзейских дней
25 июня 2019
Фонтан в Ботаническом саду Пскова открыли в преддверии Ганзейских дней
Крестьянское хозяйство «Прометей» посетила Нинель Салагаева в Гдовском районе
25 июня 2019
Крестьянское хозяйство «Прометей» посетила Нинель Салагаева в Гдовском районе
Малый форум АСМИ пройдет в Пскове в рамках Ганзейских дней
25 июня 2019
Малый форум АСМИ пройдет в Пскове в рамках Ганзейских дней
Руководитель Псковстата поздравила коллег с профессиональным праздником
25 июня 2019
Руководитель Псковстата поздравила коллег с профессиональным праздником
Опубликована программа средневекового фестиваля в рамках Ганзейских дней в Пскове
25 июня 2019
Опубликована программа средневекового фестиваля в рамках Ганзейских дней в Пскове
Флешмоб #неберипропуск во время Ганзейских дней предложили провести организаторы
25 июня 2019
Флешмоб #неберипропуск во время Ганзейских дней предложили провести организаторы

Идет загрузка...