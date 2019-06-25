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Общество

С участниками массовки на съемках фильма Нолана в Эстонии происходят несчастные случаи

С актерами массовых сцен на съемках блокбастера режиссера Кристофера Нолана в Эстонии происходят несчастные случаи, пишет DELFI Эстония.

Так, девушка из массовки сломала ногу —  ее увезли из Горхолла работники скорой медицинской помощи. После этого происшествия съемочная группа стала более осторожной и все опасные места оградила лентой. Ранее еще одной девушке в лицо попала горячая гильза. Помощь медиков ей не потребовалась.

Сообщения о том, что Кристофер Нолан набирает людей для массовки в Эстонии, появились в начале мая.

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