С участниками массовки на съемках фильма Нолана в Эстонии происходят несчастные случаи

21:40, 25 июня 2019, ПАИ

С актерами массовых сцен на съемках блокбастера режиссера Кристофера Нолана в Эстонии происходят несчастные случаи, пишет DELFI Эстония.

Так, девушка из массовки сломала ногу — ее увезли из Горхолла работники скорой медицинской помощи. После этого происшествия съемочная группа стала более осторожной и все опасные места оградила лентой. Ранее еще одной девушке в лицо попала горячая гильза. Помощь медиков ей не потребовалась.

Сообщения о том, что Кристофер Нолан набирает людей для массовки в Эстонии, появились в начале мая.