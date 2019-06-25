На озере Байкал хотят ограничить туризм

22:09, 25 июня 2019, ПАИ

Специальный представитель президента Росии по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов заявил, что ради сохранения экологической обстановки на озере Байкал, туда должен быть ограничен поток туристов. Как пишет ТАСС, об этом он сообщил на пленарном заседании Всероссийского водного конгресса в Москве.

«Нам придется искусственно ограничивать поток туристов на Байкал, как грустно это не звучит. Потому что если мы хотим сохранить уникальность Байкала и его чистоту, нам надо что-то делать и с людским потоком», - приводит его слова издание.

По его словам, туристическая индустрия становится проблемой для экологии озера: растут бытовые отходы, на берегу озера строятся гостиницы, очистные сооружения которых направлены в озеро.