Четыре станции Петербургского метрополитена оснастят системами интеллектуального видеонаблюдения
Станции «Садовая», «Пионерская», «Черная речка» и «Спортивная» Петербургского метрополитена оснастят системами интеллектуального видеонаблюдения для автоматического обнаружения оставленных предметов. Как пишет ТАСС, предприятие вложит в проект 309 млн рублей.
Конкурс выиграла компания «Аспект Северо-Запад», ей предстоит завершить работы к ноябрю 2019 года.
Системами интеллектуального видеонаблюдения уже оснащены станции «Улица Дыбенко» и «Гражданский проспект», «Озерки» и «Сенная площадь». Всего система интеллектуального видеонаблюдения насчитывает около 5,5 тысяч камер.