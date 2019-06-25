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Общество

Четыре станции Петербургского метрополитена оснастят системами интеллектуального видеонаблюдения

Станции «Садовая», «Пионерская», «Черная речка» и «Спортивная» Петербургского метрополитена оснастят системами интеллектуального видеонаблюдения для автоматического обнаружения оставленных предметов. Как пишет ТАСС, предприятие вложит в проект 309 млн рублей.

Конкурс выиграла компания «Аспект Северо-Запад», ей предстоит завершить работы к ноябрю 2019 года.

Системами интеллектуального видеонаблюдения уже оснащены станции «Улица Дыбенко» и «Гражданский проспект», «Озерки» и «Сенная площадь». Всего система интеллектуального видеонаблюдения насчитывает около 5,5 тысяч камер.

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