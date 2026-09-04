ЗОЖ для детей без крайностей обсудят в программе «Анамнез»

11:50, 04 сентября 2026, ПАИ

Программа «Анамнез» выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь (88.3 FM) в Пскове в пятницу, 4 сентября, в 14:00. Гостьей программы станет руководитель Центра здоровья детей, врач-педиатр Татьяна Васильева.

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Речь пойдёт о работе центра, а также о том, как привить здоровый образ жизни детям.

В чём ключевое отличие центра от стандартной детской поликлиники? С какими главными задачами туда приходят родители? Какие главные проблемы со здоровьем у современных детей выходят на первый план? Какие популярные «ЗОЖ-тренды» от родителей считаются вредными или опасными? Какие «красные флажки» в поведении ребенка говорят о том, что родителю пора вести его не просто к педиатру, а к детскому психологу или психотерапевту?

Ответы на эти и другие вопросы – в эфире «Серебряного дождя» в 14:00. Трансляцию смотрите на сайте ПАИ или в группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».