Заседание регионального оргкомитета премии «Человек труда» проходит в Пскове

11:55, 04 сентября 2026, ПАИ

Заседание регионального организационного комитета национальной премии «Человек труда» проходит в Пскове сегодня, 4 сентября. Мероприятие организовано в рамках форума и конференции реготделения партии «Единая Россия», сообщает корреспондент ПАИ.

Отборочный этап национальной премии «Человек труда» проводится в рамках партийного проекта «Выбирай своё» совместно с Псковским региональным отделением Союза машиностроителей России в рамках нацпроекта «Кадры».

В состав организационного комитета по подготовке и проведению в Псковской области регионального этапа национальной премии вошли министр труда и занятости региона Алёна Трунова, президент Торгово-промышленной палаты Псковской области Владимир Зубов, председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов, руководитель аппарата Псковского регионального отделения Союза машиностроителей России Елена Бударина, исполнительный директор Псковского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Галия Акчурина, общественный помощник губернатора Псковской области, председатель Комиссии по предпринимательству и территориальному развитию Общественной палаты региона VI состава Татьяна Кириленок, председатель комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию, депутат Законодательного Собрания Псковской области Андрей Козлов и другие.

На встрече также присутствовали представители НКО Псковской области. С приветственным словом в начале мероприятия к собравшимся обратился депутат Заксобрания Андрей Козлов. «Сегодня мы сделаем важный шаг для нашего региона и выберем лучших из лучших для участия в финале премии. Важно показать, что честный труд является залогом благополучия страны. Псковская область всегда славилась своими мастерами, традициями, труд у нас действительно в почёте. За каждым кандидатом – судьбы людей, их труды и подвиги», – отметил он.

Номинации премии – «Молодой специалист», «Технологический лидер», «Лучший наставник», «Семейные трудовые династии», «Совет ветеранов» и «Трудовое патриотическое воспитание».

В этом году поступило ещё больше заявок, чем в прошлом – их общее количество превысило 25 от 14 предприятий региона. По итогам внутреннего отбора до финальной защиты допущены 12 заявок от восьми предприятий области. От каждого субъекта РФ в финал могут пройти только три человека из 12 отобранных претендентов. В этом году каждый кандидат подготовил презентацию для знакомства с членами конкурсной комиссии.



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



























В ходе заседания перед участниками также выступили председатель организационного комитета премии, депутат Госдумы РФ Александр Козловский, сенатор РФ от Псковской области Наталья Мельникова, глава Пскова Борис Елкин и министр труда и занятости региона Алёна Трунова.

Александр Козловский отметил, что все проекты очень актуальны для нашего региона, так как на его территории много промышленных производств. «Люди – самое ценное, что есть у любого предприятия. Важно дать организациям поддержку и огласку. Благодарю участников, жюри премии за работу. Надеюсь, это даст дополнительные возможности рассказать о тех людях, кто своими руками производит продукцию. Успехов. Ещё предстоит этап на федеральном уровне, уверен, что там регион представят достойно», – подчеркнул он.

Наталья Мельникова подчеркнула, что людям рабочих профессий оказывается поддержка, и обратила внимание, что труд популярен среди молодёжи. Она поблагодарила всех участников и выразила надежду, что лучшие окажутся в финале.

Борис Елкин сообщил, что все, кто участвуют в премии, уже победители. Он подчеркнул, что те, кто не попадёт в финальную часть, приобретут ценные навыки. «Очень важно, чтобы люди рабочих специальностей поощрялись и развивались», – добавил глава города.

Министр труда и занятости региона акцентировала внимание, что аудитория конкурса расширяется. «Сегодня я увидела очень много интересных заявок тех людей, которые развивают свои предприятия. И теперь мы можем популяризировать этот опыт, тиражировать его в СМИ для большей огласки», – продолжила она.

В ближайшие несколько дней оргкомитет подведёт итоги. Федеральный этап национальной премии «Человек труда» состоится до конца года.

Отметим, что национальная премия «Человек труда» – это всероссийский конкурс, который проводится при поддержке партии «Единая Россия» в рамках её федерального проекта «Выбирай своё». Его цель – укрепить престиж рабочих и инженерных профессий, популяризировать трудовые достижения и поддержать лучших представителей реального сектора экономики.