На ЕГЭ могут разрешить пользоваться интернетом

08:42, 26 июня 2019, ПАИ

На ЕГЭ и ОГЭ по гуманитарным предметам могут разрешить пользоваться интернетом, пишет газета «Известия» со ссылкой на Федеральный институт педагогических измерений.

Процедуру приема экзамена планируется перевести в электронную форму. Директор ФИПИ Оксана Решетникова пояснила, что у школьников появится возможность использования различных мультимедийных источников, в том числе геоинформационных систем в географии. Кроме того, для проверки знаний по предметам естественно-научного цикла в контрольных измерительных материалах могут ввести задания с видеофрагментами и экспериментом на цифровой модели. К компьютеру будуту подключены датчики, заменяющие динамометры, амперметры и вольтметры.

ФИПИ прогнозирует, что на разработку и апробацию нововведений потребуется порядка 5 лет.

Эксперты уверены, что цифровые технологии помогут оценить критическое мышление школьников и сместить акцент с зазубривания информации.