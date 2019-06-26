Неизвестные устроили пожар в великолукском СНТ «Озерное»

09:04, 26 июня 2019, ПАИ

25 июня в 17:24 в Великолукском районе в СНТ «Озерное» сгорели дачный дом, сарай и «Газель». На соседнем участке сгорела баня, дровяник и автомобильный прицеп, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области. Предположительная причина пожара - поджог. Спасены два дачных дома и хозпостройка.

В этот же день в 23:22 в Псковском районе в деревне Середка в нежилом доме в комнате сгорели диван и постельные принадлежности. Причиной возгорания стало неосторожное обращение неустановленного лица с огнем.