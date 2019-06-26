188 лесных пожаров произошли в Псковской области с начала года

09:10, 26 июня 2019, ПАИ

С начала 2019 года в Псковской области произошли 188 лесных пожаров на площади ликвидации 418 гектаров. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

25 июня в псковских лесах зарегистрированы 3 пожара на 12,7 гектара - в Пустошкинском районе, Псковском и Гдовском. Локализовать удалось 1, ликвидировать - 2.

На данный момент в лесах на территории Псковской области установлены 2-й и 3-й классы пожарной опасности. 3-й класс наблюдается в Великолукском, Усвятском, Куньинском, Локнянском, Порховском, Псковском, Новосокольническом, Печорском, Палкинском, Невельском, Пустошкинском, Себежском, Стругокрасненском, Плюсском и Гдовском районах. 2-й класс – в Дедовичском, Дновском, Красногородском, Опочецком, Островском, Пыталовском, Бежаницком, Пушкиногорском, Новоржевском районах.