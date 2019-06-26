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Общество

Добровольцы из Пермского края помогут привести в порядок древние храмы Псковской области

Добровольцы из Пермского края приведут помогут привести в порядок древние храмы и монастыри Псковской области, сообщается на сайте futurerussia.gov.ru («Будущее России. Национальные проекты»).

Минкульт провёл приём заявок для участия в лагере «Волонтеры наследия - 2019». Лагерь будет работать в Печорах Псковской области в рамках программы «Волонтеры культуры», которая входит в нацпроект «Культура».

Из Пермского края в Псковскую область отправятся почти 70 человек в возрасте от 18 до 59 лет. Волонтёры попробуют себя в качестве столяров, плотников, маляров, строителей, ландшафтных дизайнеров. В свободное время пермяки будут посещать экскурсии по Псковской области, занятия по вокалу, танцам, декоративно-прикладному искусству, будут проходить квесты, посещать концерты, играть в футбол и волейбол.

Добровольческий лагерь откроется 13 июля. В рамках первой смены пройдёт семь практических сессий от 7 до 14 дней. Для участников планируется организовать теоретические занятия по развитию добровольческих движений. На практике они попытаются воссоздать исторический облик улиц, которые прилегают к объектам культурного наследия. Волонтеры очистят улицы, покрасят деревянные конструкции, посадят зелень, под наблюдением мастеров установят малые архитектурные формы. 

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