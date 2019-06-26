Волонтеры начнут работы в усадьбе Строгановых в Волышово 15 июля

09:37, 26 июня 2019, ПАИ

Добровольческий лагерь «Волонтерская усадьба» приглашает жителей Порхова и села Волышово принять участие в работах по сохранению объектов культурного наследия «Ансамбль зданий усадьбы Строгановых с парком XVII–XIX веков», сообщается в Instagram Научно-производственного центра по охране и использованию памятников истории и культуры.

С 15 по 26 июля в селе Волышово будут трудиться волонтеры и неравнодушные к судьбе памятника. В эти дни добровольцам предстоит восстановить кровлю главной конюшни, отремонтировать фасады голубятни (беседки) и расчистить территорию.

Любой желающий может помочь добровольцам. Предварительно просят пройти регистрацию на сайте nasledie-pskov.ru. Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8 900 990 24 04 (Надежда).

Усадьба находится в аварийном состоянии, в ночь с 1 на 2 июля 2018 года она пережила пожар, уничтоживший кровлю правого крыла и старинный паркет. Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников подписал план мероприятий по сохранению и возрождению объекта.