Коровы без документов не прошли ветеринарный контроль на российско-белорусской границе в Псковской области

10:34, 26 июня 2019, ПАИ

Четыре коровы без документов и 20,5 тонн субпродуктов не прошли ветеринарный контроль на российско-белорусской границе в Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Крупный рогатый скот и мясосырьё везли из Белорусии в Псковскую область и в город Одинцово Московской области. Причиной запрета на ввоз коров стало отсутствие ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих происхождение животных и благополучие территории, с которой они вывозятся. Кроме того, крупный рогатый скот перемещался в тентованном кузове с закрытым верхом, без привязи, питьевой воды и корма.

При проведении ветеринарно-санитарного досмотра партии говяжьих жиров и субпродуктов в транспортном средстве выявлен товар «отруб из говядины шейный бескостный», не заявленный в ветеринарных сопроводительных документах. Кроме того, Россельхознадзор ввёл временные ограничения на ввоз продукции, полученной от крупного рогатого скота, в которую включены и субпродукты говяжьи, из стран, не имеющих официального статуса международного эпизоотического бюро по губкообразной энцефалопатии.

Перемещение животных и мясосырья по таможенной территории Евразийского экономического союза запрещено, оформлены акты о возврате в Белоруссию.