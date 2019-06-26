Канадские ученые нашли взаимосвязь между музыкой и успехами в школе

11:18, 26 июня 2019, ПАИ

Канадские ученые нашли взаимосвязь между занятием музыкой и успехами в школе, пишет РИА Новости со ссылкой на Journal of Educational Psychology.

По данным масштабного наблюдения за старшеклассниками, ученики музыкальных школ лучше справляются с экзаменами по ряду предметов, чем их сверстники, не связанные с искусством. В исследовании приняли участие более 100 тысяч детей, которые недавно сдали выпускные или промежуточные экзамены. 13% из них занимаются музыкой. Исследователи обнаружили, что такое хобби повлияло на успеваемость школьников в математике, физике, биологии и в гуманитарных дисциплинах.

При этом разные типы творчества неодинаковым образом сказались на успехах старшеклассников. В частности, с экзаменами лучше справились дети, учившиеся играть на любых музыкальных инструментах в группах или оркестрах, чем будущие вокалисты. «Скорее всего, необходимость понимать ноты, слаженно играть в коллективе и уметь очень тонко управлять своими руками играет важную роль в ускоренном саморазвитии этих детей», — заявил ученый из университета Британской Колумбии (Канада) Питер Гузуасис.

Кроме того, самые успешные в той или иной области музыки дети ярче проявили себя в школьных дисциплинах.