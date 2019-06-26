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Происшествия

Пешехода сбили в Псковском районе

В Псковском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал пешеход. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области

ДТП зафиксировано 25 июня в 6:40 на 9-ом километре автомобильной дороги Псков-Изборск. 30-летняя женщина за рулем автомобиля Renault Sandero сбила 23-летнюю девушку, которая вышла на проезжую часть дороги перед близко движущимся транспортом в попутном направлении. В результате ДТП пешеход с полученными травмами госпитализирована.

В тот же день на 5-ом километре трассы Псков-Кислово-Палкино в деревне Кислово Псковского района 37-летний пьяный водитель автомобиля Skoda Octavia не справился с управлением, съехал с проезжей части, после чего врезался в бетонный фундамент. В результате машина опрокинулась в левый кювет по ходу движения. В ДТП пострадали пассажиры автомобиля - две девочки 9 и 15 лет.

Всего за 25 июня в Псковской области произошло четыре ДТП. В них пострадали пять человек.

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