В Саратове предотвратили теракт

12:26, 26 июня 2019, ПАИ

Сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили теракт в Саратове. Его планировал совершить член террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в России — ПАИ), сообщает ТАСС со ссылкой на центр общественных связей ФСБ.

В ведомстве отмечают, что член запрещенной в России террористической группировки оборудовал у себя в гараже лабораторию для синтезирования взрывчатых веществ. Кроме того, указанный гражданин также купил средства поражения и компоненты для изготовления самодельных бомб.

При задержании преступник оказал вооруженное сопротивление, но сотрудники ФСБ его нейтрализовали. В гараже преступника были найдены огнестрельное оружие и боеприпасы, готовая бомба, и составные части нескольких самодельных бомб. По данному факту возбуждено уголовное дело, проводится следствие.