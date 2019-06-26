0
15:18
В комитете по транспорту не готовы озвучить точные сроки повышения стоимости проезда в автобусах Пскова
14:12
С 26 по 30 июня открывается движение по транспортной развязке Псков - Гдов
13:48
3D-ладья появилась у вокзала в Пскове
13:10
Двухлетнюю Дарину Даниленко из Великих Лук выписали из клиники Санкт-Петербурга
12:47
Спецмаршруты на время Ганзейских дней будут бесплатными
12:10
Грязные госномера на автомобиле могут стать причиной для лишения прав
12:05
15 мастерских по стандартам WorldSkills откроют в Псковской области
Еще новости
Общество

В Саратове предотвратили теракт

Сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили теракт в Саратове. Его планировал совершить член террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в России — ПАИ), сообщает ТАСС со ссылкой на центр общественных связей ФСБ.

В ведомстве отмечают, что член запрещенной в России террористической группировки оборудовал у себя в гараже лабораторию для синтезирования взрывчатых веществ. Кроме того, указанный гражданин также купил средства поражения и компоненты для изготовления самодельных бомб.

При задержании преступник оказал вооруженное сопротивление, но сотрудники ФСБ его нейтрализовали. В гараже преступника были найдены огнестрельное оружие и боеприпасы, готовая бомба, и составные части нескольких самодельных бомб. По данному факту возбуждено уголовное дело, проводится следствие.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

В комитете по транспорту не готовы озвучить точные сроки повышения стоимости проезда в автобусах Пскова
26 июня 2019
В комитете по транспорту не готовы озвучить точные сроки повышения стоимости проезда в автобусах Пскова
С 26 по 30 июня открывается движение по транспортной развязке Псков - Гдов
26 июня 2019
С 26 по 30 июня открывается движение по транспортной развязке Псков - Гдов
3D-ладья появилась у вокзала в Пскове
26 июня 2019
3D-ладья появилась у вокзала в Пскове
Двухлетнюю Дарину Даниленко из Великих Лук выписали из клиники Санкт-Петербурга
26 июня 2019
Двухлетнюю Дарину Даниленко из Великих Лук выписали из клиники Санкт-Петербурга
Спецмаршруты на время Ганзейских дней будут бесплатными
26 июня 2019
Спецмаршруты на время Ганзейских дней будут бесплатными
Грязные госномера на автомобиле могут стать причиной для лишения прав
26 июня 2019
Грязные госномера на автомобиле могут стать причиной для лишения прав
15 мастерских по стандартам WorldSkills откроют в Псковской области
26 июня 2019
15 мастерских по стандартам WorldSkills откроют в Псковской области
Умеренно тёплый июль прогнозируют синоптики в Псковской области
26 июня 2019
Умеренно тёплый июль прогнозируют синоптики в Псковской области

Идет загрузка...