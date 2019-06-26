Беспохмельное пиво создали в России

13:09, 26 июня 2019, ПАИ

В России ученые Уральского федерального университета совместно с коллегами из петербургского университета ИТМО разработали рецепт пива, не вызывающего похмелье, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства науки и высшего образования России.

В пресс-службе министерства отметили, что ученые Уральского федерального университета предложили добавлять при производстве пива вещества, которые смягчают вредное воздействие алкоголя. В частности, экстракты корней кудзу и водорослей хлорелла.

Ученые отметили, что это будет не просто беспохмельное пиво, но и полезное, так как в нём будут содержаться витамины и минералы, обладающие антиоксидантными и антиканцерогенными свойствами. Разработчики отмечают, что планируемые к внедрению в рецептуру ингредиенты недорогие и их использование не приведет к удорожанию пива.

Также они сообщают, что на основе ферментированной пивной дробины - отходного продукта пивоваренного производства - в лаборатории разрабатывают печенье и батончики-мюсли, в которых содержатся витамины, минералы и другие полезные элементы. Профессор Уральского федерального университета Елена Ковалева отметила, что после ферментации необработанная пивная дробина пригодна в качестве добавки к овсяной муке для получения продукта питания, например, овсяного печенья. При этом полезные вещества, содержащиеся в такой муке, усваиваются полностью, что выгодно отличает функциональный продукт от БАД.