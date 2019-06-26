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Общество

Двухлетнюю Дарину Даниленко из Великих Лук выписали из клиники Санкт-Петербурга

Двухлетнюю Дарину Даниленко из Великих Лук, у которой этой весной выявили новообразование ствола мозга, после полуторамесячного лечения выписали из медицинского института им. Сергея Березина в Санкт-Петербурге. Об этом корреспонденту Псковского агентства информации сообщила ее мама Вероника Даниленко. 

«Мы выписались, теперь надо ждать 1,5 месяца, поедем на МРТ, а пока будем учиться ходить», - рассказала Вероника

В начале апреля медики диагностировали у маленькой Дарины опухоль мозга. Результаты обследований были направлены в федеральные клиники. За лечение взялась частная клиника в Санкт-Петербурге.

За несколько дней благодаря жителям Псковской области удалось собрать 2 млн 400 тысяч рублей. Благотворительный фонд «Святой Равпоапостольной княгини Ольги» внес 300 тысяч рублей на лечение девочки. 

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