Михаил Ведерников отметил спрос на участки с голосованием для малышей

16:00, 20 сентября 2026, ПАИ

Жители Псковской области специально приходят на избирательные участки с детскими уголками, чтобы малыши смогли принять участие в своём первом в жизни голосовании, сообщил губернатор Михаил Ведерников в MAX.

«Сотрудники комиссий отмечают важную тенденцию: жители специально приходят на такие участки, проголосовав в своих УИК или с помощью ДЭГ, чтобы малыши смогли принять участие в своём собственном первом в жизни голосовании», – отметил глава региона.

Он подчеркнул, что детскими уголками оборудовано более трети избирательных участков региона – 207 точек. На них юные избиратели могут отдать свой голос за одного из пяти сказочных персонажей.

Ранее Общественная палата РФ назвала инициативу детского голосования в Псковской области интересной и предложила распространить её в других регионах страны.

Напомним, что в Псковской области проходит пять избирательных кампаний: выборы депутатов Госдумы РФ девятого созыва, депутатов Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва и дополнительные выборы депутатов в собраниях депутатов Новоржевского, Невельского и Псковского муниципальных округов. Проголосовать можно будет в один из трёх дней – 18, 19 или 20 сентября.