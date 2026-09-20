Автомобиль вылетел в кювет в Великолукском районе: водитель госпитализирован

16:43, 20 сентября 2026, ПАИ

30-летний водитель Lada Granta вылетел в кювет в Великолукском районе, сообщает канал «Псковская сводка» в MAX.

Авария произошла за деревней Максимово на 4-м километре дороги Великие Луки – Подберезье.

Водитель автомобиля Lada Granta, мужчина 1996 года рождения, по предварительным данным, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением, вылетел в кювет и допустил опрокидывание автомобиля на бок.

Водитель госпитализирован.

На месте работают спасатели ПСО, сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой помощи. Обстоятельства происшествия выясняются.