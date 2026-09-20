Автомобиль вылетел в кювет в Великолукском районе: водитель госпитализирован
30-летний водитель Lada Granta вылетел в кювет в Великолукском районе, сообщает канал «Псковская сводка» в MAX.
Авария произошла за деревней Максимово на 4-м километре дороги Великие Луки – Подберезье.
Водитель автомобиля Lada Granta, мужчина 1996 года рождения, по предварительным данным, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением, вылетел в кювет и допустил опрокидывание автомобиля на бок.
Водитель госпитализирован.
На месте работают спасатели ПСО, сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой помощи. Обстоятельства происшествия выясняются.
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