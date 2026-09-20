Затраты на защиту лесов от вредителей выросли в Псковской области

15:51, 20 сентября 2026, ПАИ

Затраты на защиту лесного фонда от вредителей в Псковской области составили 2,9 млн рублей в 2025 году. Об этом свидетельствуют данные Псковстата.

По сравнению с 2024 годом финансовые расходы на эти цели увеличились в два раза. В организациях лесоводства и лесозаготовок региона в 2025 году работали 1 264 человека.

«Лес – национальное достояние России. Его охраной, восстановлением и рациональным использованием занимаются люди, которые с заботой относятся к лесному фонду, – работники лесной отрасли», – рассказали в Псковстате.

Напомним, сегодня в России отмечают свой праздник работники леса.