Явка на избирательные участи в Псковской области достигла 38%

15:33, 20 сентября 2026, ПАИ

В Псковской области, по данным на 15:00 20 сентября, на избирательные участки пришло 165 247 человек. Явка составила 38,48 %, сообщили ПАИ в избирательной комиссии региона.

С помощью дистанционного электронного голосования проголосовало 47 164 человека – 87 %.

Напомним, что в Псковской области проходит пять избирательных кампаний: выборы депутатов Госдумы РФ девятого созыва, депутатов Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва и дополнительные выборы депутатов в собраниях депутатов Новоржевского, Невельского и Псковского муниципальных округов. Проголосовать можно будет в один из трёх дней – 18, 19 или 20 сентября.