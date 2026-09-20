Объём лесовосстановления в Псковской области вырос на 13% в 2025 году

14:33, 20 сентября 2026, ПАИ

Четыре тысячи гектаров лесов восстановили в Псковской области в 2025 году. Об этом свидетельствуют данные Псковстата.

В прошлом году объём проведённых работ по лесовосстановлению вырос на 13 % по сравнению с показателями 2024 года.

Лесовосстановление и защита лесных массивов от болезней и вредителей являются основными направлениями деятельности организаций лесного хозяйства региона, подчеркнули в Псковстате.

Напомним, сегодня в России отмечается День работников леса. Профессиональный праздник учреждён указом Президиума Верховного Совета СССР, а в 1980 году его дата была официально подтверждена указом «О праздничных и памятных днях».