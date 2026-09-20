На границе завершилось голосование на выборах в Госдуму

16:14, 20 сентября 2026, ПАИ

Голосование для граждан России, находящихся или проживающих за рубежом, на выборах депутатов Государственной Думы Российской Федерации завершилось, сообщили ПАИ в избирательной комиссии региона.

Сегодня в 16:00 закрылись избирательные участки, расположенные вблизи пяти пограничных переходов для обеспечения избирательных прав граждан России, находящихся или проживающих за рубежом.

«Благодарим всех избирателей, которые нашли время и возможность исполнить свой гражданский долг!» – обратились в избиркоме.

Напомним, что в Псковской области проходит пять избирательных кампаний: выборы депутатов Госдумы РФ девятого созыва, депутатов Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва и дополнительные выборы депутатов в собраниях депутатов Новоржевского, Невельского и Псковского муниципальных округов. Проголосовать можно будет в один из трёх дней – 18, 19 или 20 сентября.