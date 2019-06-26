С 26 по 30 июня открывается движение по транспортной развязке Псков - Гдов

14:12, 26 июня 2019, ПАИ

На период проведения Ганзейских дней с 26 по 30 июня открывается движение по транспортной развязке Псков - Гдов, которая является частью Северного обхода Пскова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Подрядная организация ООО «Технострой» осуществила фрезерование существующего покрытия, устройство земляного полотна, на отфрезерованных участках дорожники уложили слои покрытия, устроили ливневую канализацию.

Одновременно на транспортной развязке выполнялись работы по устройству путепровода. Субподрядная организация ООО «Строительная компания «Балтийский берег» произвела асфальтирование покрытия на путепроводе и на подходах к нему. Также асфальтобетон уложен на съездах развязки.