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Общество

Центры профилактики детского травматизма появятся во всех регионах России

Центры профилактики детского травматизма, созданные при участии страховых компаний, поручил открыть во всех регионах президент РФ Владимир Путин, сообщает ТАСС.

Глава государства отметил, что подобные центры «хорошо себя зарекомендовали». «Они созданы в 38 регионах при непосредственном участии страховых обществ. Полагаю, что такие центры должны быть в каждом субъекте федерации», - заявил Путин на заседании Государственного совета.

Президент подчеркнул, что предупреждение ДТП - ключевая задача государства. «Надо постоянно вести просветительскую работу, в том числе для подрастающего поколения», - добавил Путин.

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